Бійці Нацгвардії знищили 4 БМП та 1 танк окупантів на Авдіївському напрямку: відео з дрона

Нацгвардія показала знищення російський БМП та танка на Авдіївському напрямку - відео з дрона

Сили оборони України продовжують знищувати механізовані сили ворога на сході України. Так, на Авдіївському напрямку було ліквідовано 4 бойових машин піхоти та один танк.

Ударів по позиціях окупантів завдав підрозділ спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України. Відео опублікували у мережі.

Спецпризначенці Нацгвардії на Авдіївському напрямку показали відмінний результат роботи та поцілили у кубло окупантів.

Зауважимо, що окремий загін спеціального призначення "Омега" НГУ сформувався в роки, коли загроза тероризму в усьому світі стала пріоритетною боротьбою людства.

"Свій професіоналізм спецпризначенці демонструють від початку ведення бойових дій на сході держави. Багато з їхніх успішних операцій на слуху у всієї України: звільнення Краматорського аеродрому, міста Маріуполя, штурм і звільнення Слов'янська", – йдеться на Facebook-сторінці Національної гвардії.

Яких втрат зазнала росія від початку повномасштабної війни

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 січня:

особового складу – близько 112960 (+490) осіб ліквідовано,

танків – 3094 (+10) од,

бойових броньованих машин – 6159 (+5) од,

артилерійських систем – 2078 (+5) од,

РСЗВ – 437 (+3) од,

засоби ППО – 217 (+0) од,

літаків – 285 (+0) од,

гелікоптерів – 275 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1862 (+2),

крилаті ракети – 723 (+0),

кораблі /катери – 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4826 (+9) од,

спеціальна техніка – 184 (+1).

Загальні втрати росії у війні проти України від 24 лютого 2022 по 11 січня 2023 - війна в Україні

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав увесь світ не послаблювати свою підтримку Україні. На його думку, Альянс має бути готовим до ймовірного продовження війни.

Крім цього, Збройні Сили Україні робитимуть усе можливе, аби російська війна закінчилася вже цього року. Проте закінчення війни залежить не лише від України.

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