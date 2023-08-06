Бійці Нацгвардії на Херсонщині знищили спостережний пункт росіян 'Муром-М' (ефектні кадри)

На Херсонщині ворог облаштував на мосту через річку Конку спостережний комплекс "Муром-М". Завдяки цьому пристрою окупанти вели цілодобове спостереження.

Як повідомили у Національній гвардії, бійці Сил оборони дроном-камікадзе ліквідували російський комплекс.

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"Ворожий спостережний комплекс був на мосту через річку Конку на Херсонщині. Ним окупанти вели цілодобове спостереження, щоб не дати нашим силам прорватися", – прокоментували відео у Нацгвардії.

Зазначається, що "Муром-М" – це комплекс для цілодобового автономного відеотепловізійного спостереження. Його оптичне обладнання дозволяє розмістити людину на відстані до 10 кілометрів, а тепловізор у темряві видає автомобіль на 8 кілометрів та людей на 4.

"Стаціонарні версії, як ті, що знищили гвардійці, "бачать" на 15 кілометрів і стежать за будь-якими переміщеннями українських. сил поряд із лінією бойового зіткнення. Вони допомагають росіянам коригувати артилерійські обстріли та супроводжувати російські диверсійно-розвідувальні угруповання", – пояснили нацгвардійці.

Нагадаємо, бійці 8-го полку спеціального призначення імені Князя Ізяслава Мстиславича з міномета накрили групу окупантів.

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