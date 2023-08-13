Бійці підрозділу Shadow з HIMARS знищили чотири САУ 'Мста-С' росіян (відео)

У Донецькій області бійці підрозділу Shadow з високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS допомогли російським загарбникам "позбутися" своїх самохідних артилерійських систем "Мста-С".

Кадри знищення російської бойової техніки потрапило на відео коптера підрозділу. Його бійці опублікували на своєму каналі у YouTube.

"Виявили, надали координати, зафіксували ураження… 4 САУ російських окупаційних військ зупинив Хаймарс. Працює аеророзвідка, виявлення та корегування", – йдеться в описі до цих кадрів.

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Довідково: 2С19 "Мста-С" — російська 152-мм дивізійна самохідна гаубиця, розроблена в 1980-х роках. Це замінник 2С3 "Акація". 2С19 має 152-мм гармату 2А64, яка може вести вогонь усіма типами боєприпасів, які використовуються з гарматою 2А36 "Мста-Б".

Гаубиця має максимальну дальність стрільби 30 км і може вести вогонь з високою швидкістю стрільби. 2С19 також має сучасну систему керування вогнем, яка дозволяє їй точно вражати цілі на великій відстані. 2С19 є однією з найпотужніших самохідних гаубиць у світі і є основною артилерійською системою російської армії.

Основні характеристики 2С19:

Калібр: 152 мм

Довжина ствола: 52 калібр

Максимальна дальність стрільби: 30 км

Швидкість стрільби: 7-8 пострілів за хвилину

Екіпаж: 5 осіб

Маса: 43 т

Максимальна швидкість: 60 км/год.

Нагадаємо, раніше бійці 23-ї ОБр ОГП "Хортиця" знищили спостережний пункт росіян на території Запорізької області.

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