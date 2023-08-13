Бойцы подразделения Shadow из HIMARS уничтожили четыре САУ ''Мста-С'' россиян (видео)

В Донецкой области бойцы подразделения Shadow из высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS помогли российским захватчикам "избавиться" от своих самоходных артиллерийских систем "Мста-С".

Кадры уничтожения российской боевой техники попали на видео коптера подразделения. Его бойцы опубликовали на своем канале в YouTube.

"Обнаружили, предоставили координаты, зафиксировали поражение… 4 САУ российских оккупационных войск остановил Хаймарс. Работает аэроразведка, обнаружение и корректировка", – говорится в описании этих кадров.

Видео дня

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2С19 "Мста-С" - российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица, разработанная в 1980-х годах. Это заменитель 2С3 "Акация". 2С19 имеет 152-мм пушку 2А64, которая может вести огонь всеми типами боеприпасов, используемых с пушкой 2А36 "Мста-Б".

Гаубица имеет максимальную дальность стрельбы в 30 км и может вести огонь с высокой скоростью стрельбы. 2С19 также обладает современной системой управления огнем, которая позволяет ей точно поражать цели на большом расстоянии. 2С19 является одной из мощнейших самоходных гаубиц в мире и является основной артиллерийской системой русской армии.

Основные характеристики 2С19:

Калибр: 152 мм

Длина ствола: 52 калибр

Максимальная дальность стрельбы: 30 км

Скорость стрельбы: 7-8 выстрелов в минуту

Экипаж: 5 человек

Масса: 43 т

Максимальная скорость: 60 км/ч.

Напомним, ранее бойцы 23-й ОБР ОГП "Хортица" уничтожили наблюдательный пункт россиян на территории Запорожской области.

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