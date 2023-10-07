Бійці СБУ та ЗСУ влаштували потужний 'салют' російському ТОС-1А 'Солнцепьок' з HIMARS (відео)

Бійці Сил оборони на Запорізькому напрямку підірвали російську вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок". Було знищено екіпаж військової техніки та повний боєкомплект.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, бійці Запорізького Управління СБУ під час розвідки зафіксували місце знаходження російської тяжкої вогнеметної системи "Солнцепьок". Ця установка готувалася атакувати позиції українських військових, які здійснюють контрнаступ на цьому напрямку.

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"Але завдяки координації співробітників Служби безпеки та артилеристів ЗСУ ТОС-1А "Солнцепьок" було знищено разом із екіпажем та повним боєкомплектом. У фінальному поєдинку з ракетою HIMARS ворожий "Солнцепьок" відсвяткував свою поразку розкішним салютом", – прокоментували ці кадри в СБУ.

Нагадаємо, бійці Нацгвардії знищили спостережний пункт російських окупантів. Також захисники України ліквідували ворожий спостережний комплекс "Муром".

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