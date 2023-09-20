Бійці ССО на Бахмутському напрямку ефектно підірвали російську гармату з комплектом снарядів (відео)

На Бахмутському напрямку воїни Сил Спеціальних Операцій ліквідували замасковану російську гармату "МСТА-Б" разом з комплектом снарядів "Краснополь".

Про це повідомили у Телеграм-каналі ССО. Зазначається, що по ворожій техніці працювали спільно оператори ССО та артилерія Сил оборони.

На відео можна побачити, як росіяни сховали свою гармату серед посадок на Бахмутському напрямку. Однак оператори дроні зафіксували об'єкт та передали координати артилерії.

Читайте також: У мережі показали ефектне знищення САУ 2С1 "Гвоздика" окупантів на Запорізькому напрямку (відео)

"Ще одна успішна операція з пошуку, ідентифікації цілі та коригування вогню від тактичної групи "Медоїди" 3-го окремого полку ССО", – прокоментували ці кадри у командуванні ССО.

Довідково: "Краснополь" має реактивний двигун і вражає броньовану ціль за допомогою лазерного наведення, яке дозволяє підсвітили ціль в залежності від часу доби та розміру цілі на відстані до 20 кілометрів. Вартість такого снаряда сягає приблизно 40 тисяч доларів.

Нагадаємо, у Світлодарську Донецької області бійці Сил оборони точними ударами рознесли вщент два зенітно-ракетні комплекси російських окупаційних військ "Бук-М3". Їхня вартість становить від 50 до 70 млн доларів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!