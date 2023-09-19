У мережі показали ефектне знищення САУ 2С1 "Гвоздика" окупантів на Запорізькому напрямку (відео)

У мережі показали відео, на якому українські бійці знищують російську військову техніку окупантів. На цей раз сюжет відрізняється однією цікавою деталлю.

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Цей інцидент відбувся в районі населеного пункту Новопрокопівка на Запорізькому напрямку в населеному пункті Новопрокопівка. Українські розробники дронів з компанії "Ескадрон" успішно провели серію випробувань дронів-камікадзе під назвою ZUGZWANG.

Метою цих випробувань було знищення самохідної артилерійської установки (САУ) "Гвоздика", яка належала до складу 503-го гвардійського мотострілецького полку.

Відео дня

Випробування виявилися насправді вибуховими і продемонстрували успішність нових дронів-камікадзе в ураженні цілей.

Нагадаємо, українські бійці 17 вересня оголосили про деокупацію населеного пункту Кліщіївка у Донецькій області.

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