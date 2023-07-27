русский
Війна в Україні

Бійці ЗСУ звільнили від росіян Старомайорське на Донеччині. Карта (відео)

Билім Олена

Бійці ЗСУ звільнили від росіян Старомайорське на Донеччині. Карта (відео)

На східному фронті українським воїнам вдалося звільнити від російських загарбників населений пункт Старомайорське, що у Донецькій області.

Село від росіян зачистили бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського (ОБрМП) разом з батальйоном "Арей" УДА 129 окремої бригади територіальної оборони.

"35 бригада та батальйон тероборони "Арей" УДА виконали завдання звільнити село Старомайорське. Слава Україні!", – повідомили воїни.

Читайте також: "І так буде з кожним населеним пунктом": ЗСУ заявили про звільнення Сторожового у Донецькій області (відео)

Цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський у своєму Телеграм-каналі. "Наш Південь! Наші хлопці! Слава Україні!", – підписав він опубліковане відео.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що нині у Старомайорському наші оборонці продовжують зачищати населений пункт.

А воїни з 35-ї ОБрМП поділилися ще одним відео зі звільненого Старомайорська: 

Мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що звільнення Старомайорського це "найкоротший шлях до Азовського моря і найгостріше українське "лезо", щоб перерізати так званий "сухопутний коридор" окупантів".

Нагадаємо, у черні українські військові звільнили село Новодарівка Запорізької області.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

ЗеленськийВідеоУкраїнські військовіВійна в Україні