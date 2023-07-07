Бійці ЗСУ змайстрували саморобний комплекс ППО з автоматів проти ворожих БПЛА (відео)

Українські військові зробили власний "комплекс" протиповітряної оборони. Для цього бійці з'єднали шість автоматів Калашникова.

Зброю з'єднали радіально в одну систему та встановили на турель. Саморобний комплекс ППО бійці показали у соцмережах.

"Наші захисники, об'єднавши шість автоматів, винайшли креативний спосіб боротьби з ворожими безпілотниками", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити перші випробування зброї для ураження ворожих безпілотників. Місце та час випробування не повідомляється.

Також не вказано, по яких саме дронах проводились випробування "комплексу ППО".

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