Бійці ЗСУ влаштували нічну 'запальну вечірку' для окупантів (відео)

Розвідувальники Добровольчого підрозділу "Хартія" серед ночі помітили рух на позиціях росіян на Бахмутському напрямку. Ворога було влучно "приземлено".

Відео знищення окупантів бійці "Хартії" показали у себе на сторінці у Фейсбуці. "На Бахмутському напрямку піхотинці-розвідувальники Добровольчого підрозділу "Хартія" виявили вночі рух групи противника на позиції. Координати в режимі реального часу передані артилерії Сил оборони України", – йдеться в описі під відео.

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Також у "Хартії" продемонстрували, як влаштували російським загарбникам "запальну вечірку" вночі. По ворогу відпрацювала аеророзвідка добровольчого підрозділу та артилерія Нацгвардії.

"І вдень, і вночі продовжуємо нищити ворогів на Бахмутському напрямку. На відео – "запальна вечірка", яку влаштували окупантам аеророзвідка Добровольчого підрозділу "Хартія" та артилерія Третьої бригади Національної гвардії України", – прокоментували ці кадри українські захисники.

З відео стало зрозуміло, що було знищено до десяти "російських хробаків".

Раніше ми повідомляли, як прикордонники-мінометники захопили ворожу позицію біля Бахмута.

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