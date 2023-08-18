Понад 2000 людей евакуювали з 'Москва-Сіті' через повідомлення про безпілотник (фото)

У ніч на 18 серпня вибух пролунав у районі бізнес-центру "Москва-Сіті", пошкодивши будівлю "Експоцентру". Ближче до обіду з "Москва-Сіті" евакуювали понад 2000 людей.

росіяни у соцмережах повідомляють, що 2000 людей спішно евакуювали з "Москви-Сіті" через анонімне повідомлення про "приліт безпілотника".

Зазначається, що до комплексу підігнали кілька пожежних машин та рятувальників.

За годину до цього у мережі з'явилося відео, як у підмосковному Серпухові безпілотники летіли у напрямку Москви.

Нагадаємо, 18 серпня у столиці росії в області бізнес-центру "Москва-Сіті" пролунав вибух. Згодом стало відомо, що дроном було пошкоджено будівлю "Експоцентру".

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