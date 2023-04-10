Більше цього не робіть: чому категорично заборонено мити підлогу старим одягом

Деякі люди звикли, що замість спеціальної ганчірки для миття підлоги можна використати стару і непотрібну футболку. Проте така звичка економити може серйозну біду на всю родину.

UAportal пояснює, чому категорично заборонено мити підлогу старим одягом. Це навіть небезпечно, оскільки щастя та удача можуть назавжди втекти з вашого дому.

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Народні прикмети про миття підлоги старим одягом

У народі вважають, що неправильне прибирання може стати причиною бід та конфліктів в родині. Особливо, якщо мити підлогу речами, які, на перший погляд, все віджили своє.

Якщо в домі є незаміжня дівчина, то вона може бути приречена на самотність та ніколи не вийде заміж у тому разі, якщо підлогу вдома миють старою футболкою чи іншими речами.

Запам'ятайте, що для прибирання заборонено використовувати свої речі: футболки, майки, старі сорочки. Оскільки так ви навіть накличете хвороби на їхніх власників.

Загалом всі речі для прибирання будинку потрібно купувати, інакше виникнуть проблеми і негаразди у всієї родини.

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Старі речі для прибирання – не гігієнічно

Окрім народних забобон, старі речі також не можна використовувати для прибирання через елементарні правила гігієни. Все тому, що на ганчірках є бактерії, серед яких може бути і кишкова паличка.

Деякі тварини не поглинають вологу належним чином, але бруд вони можуть розмазувати по поверхні. Тому не жалійте коштів та купуйте спеціальні ганчірки для прибирання: вдома буде чисто і лад в сім'ї не порушиться.

Як помити підлогу без розводів

Помити підлогу без розводів дуже просто, якщо знати кілька простих правил. Насамперед очистьте від пилу та іншого сміття. Для цього скористайтеся пилососом або звичайний віник.

Якщо ж на підлозі є великі плями, то з ними краще боротися окремо. Після того, як видалили зайвий бруд, може промити підлогу з нашатирним спиртом або оцтом. Ідеальна пропорція – 1 ст.л засобу на 1 л води.

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Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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