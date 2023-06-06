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Астрологія і гороскопи

Великі гроші чи кохання? Сім знаків зодіаку чекає казковий успіх до кінця року

Анастасія Крищук

Великі гроші чи кохання? Сім знаків зодіаку чекає казковий успіх до кінця року

Період до кінця 2023 року принесе багато сюрпризів. Для когось це буде час великого кохання, а на когось чекає грошова удача. Кому буде допомагати фортуна?

За словами астрологів, деякі знаки зодіаку мають добрі шанси досягти успіхів у кар'єрі. Іншим варто спробувати свої сили у лотереї чи пошукати нову, більш прибуткову роботу.

Хто може розбагатіти?

Діва, Лев та Скорпіон можуть розраховувати на підвищення по службі, а отже, і на вищий заробіток. Успіх також буде сприяти Рибам і Водоліям. Людям під цими знаками зодіаку можна спробувати свої сили в азартних іграх чи ігрових шоу. Можливий і несподіваний прибуток у вигляді спадщини чи грошових подарунків.

 

Хто знайде кохання?

Кому не щастить у картах, тому пощастить у коханні. У цьому прислів'ї багато правди. Козероги можуть сміливо шукати свою другу половинку у 2023 році – кохання не за горами! Раки можуть закрутити несподіваний роман із кимось із роботи і тільки від них залежатиме, як далі складатимуться ці стосунки.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Астрологія і гороскопи