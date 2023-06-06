Большие деньги или любовь? Семь знаков зодиака ждет сказочная удача до конца года

Период до конца 2023 года принесет много сюрпризов. Для кого-то это будет время большой любви, а кого-то ждет денежная удача. Кому будет благоволить фортуна?

По словам астрологов, некоторые знаки зодиака имеют хорошие шансы добиться успехов в карьере. Другим стоит попробовать свои силы в лотерее или поискать новую, более прибыльную работу.

Кто может разбогатеть?

Дева, Лев и Скорпион могут рассчитывать на повышение по службе, а значит, и на более высокий заработок. Удача также сопутствует Рыбам и Водолеям. Людям под этими знаками зодиака можно попробовать свои силы в азартных играх или игровых шоу. Возможна и неожиданная прибыль в виде наследства или денежных подарков.

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Кто найдет любовь?

Кому не везет в картах, тому повезет в любви. В этой пословице много правды. Козероги могут смело искать свою вторую половинку в 2023 году – любовь не за горами! Раки могут закрутить неожиданный роман с кем-то с работы и только от них будет зависеть, как дальше будут складываться эти отношения.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.