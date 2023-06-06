Великі гроші чи кохання? Сім знаків зодіаку чекає казковий успіх до кінця року

Період до кінця 2023 року принесе багато сюрпризів. Для когось це буде час великого кохання, а на когось чекає грошова удача. Кому буде допомагати фортуна?

За словами астрологів, деякі знаки зодіаку мають добрі шанси досягти успіхів у кар'єрі. Іншим варто спробувати свої сили у лотереї чи пошукати нову, більш прибуткову роботу.

Хто може розбагатіти?

Діва, Лев та Скорпіон можуть розраховувати на підвищення по службі, а отже, і на вищий заробіток. Успіх також буде сприяти Рибам і Водоліям. Людям під цими знаками зодіаку можна спробувати свої сили в азартних іграх чи ігрових шоу. Можливий і несподіваний прибуток у вигляді спадщини чи грошових подарунків.

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Хто знайде кохання?

Кому не щастить у картах, тому пощастить у коханні. У цьому прислів'ї багато правди. Козероги можуть сміливо шукати свою другу половинку у 2023 році – кохання не за горами! Раки можуть закрутити несподіваний роман із кимось із роботи і тільки від них залежатиме, як далі складатимуться ці стосунки.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.