'Бомбардують, як божевільні' – Трамп різко висловився щодо російських атак на Україну

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення з приводу активізації російських атак на Україну останнім часом. "Мені не подобається, що відбувається з бомбардуваннями, бо вони (росіяни — ред.) зараз бомблять, як шалені."

Про це він заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Овальному кабінеті. Він також додав, що ситуація є "дуже поганою" і викликає в нього занепокоєння.

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Крім того, Трамп нагадав, що США продовжують дипломатичні зусилля — ведуть переговори як з Україною, так і з Росією у спробі досягти мирного врегулювання.

"Ми нібито просуваємося вперед, але мене турбує інтенсивність бомбардувань, які тривають останніми днями. Це просто жахливо," — підсумував він.

Нагадаємо, Трамп визнав, що конфлікт в Овальному кабінеті був частиною стратегії тиску на Україну.

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