"Братику, будеш жити": у мережі показали, як польський медик вивозить пораненого українця з-під Соледара (відео)

У мережі з'явилося зворушливе відео, як один із польських медиків допомагає перевозити пораненого бійця із травмою голови. В описі до нього повідомляється, що відбувається перевезення пораненого бійця із Соледара, що на Донеччині.

Відповідне відео розмістив у мережі Twitter керівник волонтерської бригади бойових медиків Даміан Дуда. Там же він розповів, що рятує пораненого під час цейтноту.

На відео можна розглянути, як на ношах лежить військовослужбовець із перебинтованою головою, через які проступає кров.

"Все буде добре, братику. Житимеш", - каже він пораненому захиснику України.

В описі відео Дуда підкреслює, що кадри відео знято під час поїздки з важкодоступного місця біля Соледара.

Наголошується, що відбувається тестування автомобіля менших габаритів, але з високою рухливістю.

До цієї публікації у соцмережі з'явилося багато коментарів. Українці дякують медику з Польщі за те, що той ризикує своїм життям у реальній війні.

Що відбувається під Соледаром

Соледар – місто у Бахмутському районі Донецької області України. Зараз один із ключових напрямків, звідки окупанти тиснуть на Бахмут.

Російські окупанти не залишають спроб наступати на Донбасі, основні сили сконцентровані на напрямі Бахмут-Соледар.

Раніше у мережі показали, як медик рятує з поля бою пораненого бійця ЗСУ. Він просто піднімається та біжить до нього на своїх ногах. Зйомка відбувається з безпілотника та голос за кадром констатує, що українці не кидають своїх.

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