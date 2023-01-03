"Братик, будешь жить": в сети показали, как польский медик вывозит раненого украинца из Соледара (видео)

В сети появилось трогательное видео, как один из польских медиков помогает перевозить раненого бойца с травмой головы. В описании к нему сообщается, что происходит перевозка раненого бойца из Соледара, что в Донецкой области.

Соответствующее видео разместил в сети Twitter руководитель волонтерской бригады боевых медиков Дамиан Дуда. Там же он рассказал, что спасает раненого во время цейтнота.

На видео можно рассмотреть, как на носилках лежит военнослужащий с перебинтованной головой, через которые проступает кровь.

"Все будет хорошо, братец. Будешь жить", - говорит он раненому защитнику Украины.

В описании к видео Дуда подчеркивает, что кадры видео сняты во время поездки из труднодоступного места возле Соледара.

Видео дня

Отмечается, что происходит тестирование автомобиля меньших габаритов, но с высокой подвижностью.

К этому посту в соцсети появилось много комментариев. Украинцы благодарят медика из Польши за то, что тот рискует своей жизнью в реальной войне.

Что происходит под Соледаром

Соледар - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Сейчас — одно из ключевых направлений, откуда оккупанты давят на Бахмут.

Российские оккупанты не оставляют попыток наступать на Донбассе, основные силы сконцентрированы на направлении Бахмут-Соледар.

Ранее в сети показали, как медик спасает с поля боя раненого бойца ВСУ. Он просто поднимается и бежит к нему на своих ногах. Съемка происходит с беспилотника и голос за кадром констатирует, что украинцы не бросают своих.

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