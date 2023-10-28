Британська археологиня довела, що в давнину жінки полювали на рівні з чоловіками

Свіже наукове дослідження, яке провела професор антропології Мішель Беббер з Кентського державного університету, підтверджує, що використання особливої зброї сприяло жінкам у покращенні їхніх можливостей полювання. Аналізуючи прилад під назвою атлатль, який покращує дальність кидка снаряду, такого як спис, диск чи дротик, Беббер і її команда прийшла до висновку, що цей інструмент дозволяв жінкам брати участь у полюванні на рівні з чоловіками.

Про це повідомляє uainfo.

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Атлатлі відомі з найдавніших часів і, за думкою археолога, вони допомагали залучати якнайбільше людей до полювання. Щоб підтвердити свою гіпотезу, вчена провела систематичний експеримент, в якому 108 людей без досвіду полювання використовували атлатль для кидка списів і дротиків 2160 разів. Виявилося, що атлатль суттєво збільшував дальність та точність кидка для як чоловіків, так і жінок.

Беббер підкріплює свою гіпотезу даними археологічних розкопок кам'яної доби, де атлатлі знаходили як у чоловічих, так і в жіночих похованнях.

Це дослідження має важливе значення, оскільки переглядає уявлення про ролі статей у первісних суспільствах. Воно свідчить, що жінки, ймовірно, були активними та успішними мисливцями на диких тварин, включаючи і велику і дрібну дичину.

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