Бронювання чиновників в Україні: Кабмін ухвалив важливе рішення

Уряд розширив можливості бронювання від мобілізації для чиновників. 2 липня 2024 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке дозволяє Міжвідомчій робочій групі з питань організації призову військовозобов'язаних держслужбовців та співробітників держпідприємств подавати Міністру оборони пропозиції щодо збільшення кількості заброньованих від мобілізації працівників.

Відповідно до нового рішення, Міністр оборони України отримує повноваження приймати рішення про розширення обсягів бронювання на підставі пропозицій Міжвідомчої робочої групи. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Читайте також: Хто з чоловіків повинен повторно пройти ВЛК у липні

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів створив цю робочу групу 18 червня 2024 року з метою координації дій органів виконавчої влади щодо призову військовозобов'язаних громадян.

Оновлений закон про мобілізацію передбачає, що бронювання від мобілізації зберігається для всіх чиновників категорії "А", тобто представників вищого корпусу державної служби. До цієї категорії належать, зокрема, керівники центральних органів виконавчої влади, керівники апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду та інші.

Водночас, лише 50% представників категорій "Б" та "В" можуть отримати відстрочку від мобілізації. Загальні умови бронювання визначаються Кабінетом Міністрів.

"Внесено зміни до Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань організації призову військовозобов’язаних громадян на військову службу під час мобілізації в частині надання повноважень робочій групі подавати Міністру оборони пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання", – повідомив Мельничук.

За його словами, внесено зміни й до Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами організаціями на період мобілізації та на воєнний час, щодо надання міністру оборони повноважень приймати рішення на підставі пропозицій Міжвідомчої робочої групи з питань організації призову військовозобов’язаних громадян на військову службу під час мобілізації про збільшення обсягів бронювання.

Нагадаємо, раніше юрист пояснив, що працівники ТЦК не мають права робити.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!