Буде бити три доби підряд: потужна магнітна буря активізувалася на Землі

У суботу, 10 серпня, на Землі почалася потужна магнітна буря, яка триватиме три доби підряд. Сила геомагнітних коливань сягне 7 балів з 9 максимальних.

За даними сервісу Meteoagent, геомагнітний шторм сягає червоного рівня небезпечності. Стихнуть бурі лише 13 серпня.

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Коли магнітні бурі у серпні 2024:

Магнітні бурі серпень 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі серпень 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Що таке магнітні бурі

Магнітні бурі – це тимчасові коливання магнітного поля Землі, які викликаються викидами сонячної енергії. Ці викиди, які називаються корональними викидами маси, можуть впливати на магнітосферу Землі, викликаючи її деформацію та коливання.

Що відбувається з людиною під час магнітних бур?

Вплив магнітних бур на людей може бути різним. Деякі люди не відчувають жодних симптомів, тоді як інші можуть відчувати:

Головний біль

Запаморочення

Зниження працездатності

Втому

Дратівливість

Порушення сну

Біль у м'язах і суглобах

Погіршення настрою

Загострення хронічних захворювань

Як пережити магнітні бурі?

Дотримуйтесь режиму дня і висипайтеся. Їжте здорову їжу, багату на вітаміни та мінерали. Пийте багато води. Уникайте вживання алкоголю та кофеїну. Знизьте фізичні та емоційні навантаження. Більше гуляйте на свіжому повітрі.

Якщо ви відчуваєте сильні симптоми, зверніться до лікаря.

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