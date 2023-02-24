Буде довго свіжим: як зберігати салат, щоб він не зів’яв

Листя салату має дуже багато корисних речовин. Цей продукт дієтологи та фахівці радять вживати чи не щодня.

Однак, салат краще смакує, коли його листочки хрумкі, а щодня у магазин не набігаєшся, аби купити свіжого салату. Проте, нескладні хитрощі допоможуть зберегти вітамінні листочки свіжими якомога довше.

Перед тим, як придбати салатні листочки, придивіться, чи не зів'ялі вони й чи не пожовкли, тоді ви точно зможете розтягнути використання упаковки салату на кілька днів.

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Ромен — популярний сорт салату з довгим хрустким листям і м’яким, майже солодким смаком. Коли ви його купите, одразу передивіться листочки та позбавтеся тих, що зів'яли. Щоб зберігти його у холодильнику, краще покласти листя на паперовий рушник, легенько, не приминаючи, загорнути його у поліетиленовий та вкласти у нижню шухлядку холодильника. Мити листя салату варто безпосередньо перед вживанням.

Айсберг – це блідо-зелений салат, відомий своїм високим вмістом води та освіжаючим хрускотом. Його зберігати краще в оригінальній упаковці в ящику холодильника до того дня, коли ви не будете його використовувати. Вже перед вживанням мийте листочки та додавайте до страв.

Якщо ви купуєте листя салату на ринку у тих, хто вирощує його у теплицях, то перед тим, як класти у холодильник, краще розібрати листочки та перевірити чи немає на них жучків, чи слимаків. Потім листя можна помити, просушити та покласти у пластиковий контейнер, встелений паперовим рушником. Місткість з салатом краще не накривати, бо листя може зіпріти та почне швидше псуватися.

Якщо ви придбали салат у качані, то його варто зберігати загорнутим у паперовий рушник та вкладеним у поліетиленовий пакет.

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Подрібнений салат також зберігають у поліетиленовому пакеті з паперовими рушниками, щоб вони вбирали зайву вологу. Найкращим місцем у холодильнику для нього буде комірка для овочів.

Листя салату заморожуванню не підлягає у первозданному вигляді. Його можна подрібнити в пюре та заморозити, а потім додавати у соуси. Найкращим варіантом заморожування будуть формочки для льоду.

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