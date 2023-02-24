Будет долго свежим: как хранить салат, чтобы он не увял

Листья салата имеют очень много полезных веществ. Этот продукт диетологи и специалисты советуют употреблять почти каждый день.

Однако салат лучше подходит, когда его листочки хрустящие, а каждый день в магазин не набегаешься, чтобы купить свежий салат. Однако несложные уловки помогут сохранить витаминные листики свежими как можно дольше.

Перед тем, как приобрести салатные листики, присмотритесь, не увяли ли они и не пожелтели ли, тогда вы точно сможете растянуть использование упаковки салата на несколько дней.

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Ромен — популярный сорт салата с длинными хрустящими листьями и мягким, почти сладким вкусом. Когда вы его купите, сразу посмотрите листочки и избавьтесь от увядших. Чтобы сохранить его в холодильнике, лучше положить листья на бумажное полотенце, легонько, не приминая, завернуть его в полиэтиленовый и вложить в нижний ящик холодильника. Мыть листья салата следует непосредственно перед употреблением.

Айсберг – это бледно-зеленый салат, известный своим высоким содержанием воды и освежающим хрустом. Его хранить лучше в оригинальной упаковке в ящике холодильника до того дня, когда вы его не будете использовать. Уже перед употреблением мойте листики и добавляйте в блюда.

Если вы приобретаете листья салата на рынке у тех, кто выращивает его в теплицах, то перед тем, как класть в холодильник, лучше разобрать листики и проверить нет ли на них жучков или улиток. Затем листья можно помыть, просушить и положить в пластиковый контейнер, устланный бумажным полотенцем. Вместимость с салатом лучше не накрывать, потому что листья могут сопреть и начнут быстрее портиться.

Если вы приобрели салат в кочане, то его следует хранить завернутым в бумажное полотенце и вложенным в полиэтиленовый пакет.

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Измельченный салат также хранят в полиэтиленовом пакете с бумажными полотенцами, чтобы они впитывали лишнюю влагу. Лучшим местом в холодильнике для него будет ячейка для овощей.

Листья салата заморозке не подлежат в первозданном виде. Его можно измельчить в пюре и заморозить, затем добавлять в соусы. Лучшим вариантом замораживания будут формочки для льда.

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