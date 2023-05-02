Буде як новий: 5 способів очистити силіконовий чохол для смартфону від жовтизни

Смартфони стали невід’ємною частиною нашого життя, і правильний догляд за ними допоможе зберегти їхню естетичну привабливість та тривалий термін служби. Чохли для смартфонів зазвичай зроблені з силікону, який з часом може почати жовтіти. Пропонуємо вам кілька порад, як відмити пожовтілий силіконовий чохол в домашніх умовах.

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Є кілька причин чому чохол жовтіє:

Ультрафіолетові промені можуть впливати на зміну кольору силікону. Тому старайтеся не залишати чохол на відкритому сонці довше, ніж потрібно.

Знаходження поблизу опалювальних приладів або надмірне нагрівання батареї також можуть призвести до зміни кольору.

Чохол може пожовтіти через накопичення бруду. Силікон - пористий матеріал, і навіть якщо ви будете використовувати чохол максимально обережно та регулярно за ним доглядати, з часом він все одно вбере в себе пил і змінить колір.

Процес окислювальної деструкції може запуститися при контакті силікону з киснем.

Як очистити силіконовий чохол

Найголовніше – використовуйте м'які мийні засоби, такі як мило або м'який очищувач. Не використовуйте засоби, які містять хлор, оскільки вони можуть зробити силікон матовим та ще більш пожовтілим. Крім того, будьте обережні, щоб не пошкодити чохол механічно під час чищення. Не використовуйте гострі чи тверді предмети.

Використовуйте мильний розчин. Для цього змішайте 3 чайні ложки мильної речовини з водою до отримання кремоподібної консистенції. Розчин повинен бути достатньо пінним. Потім опустіть чохол у розчин та потримайте його там протягом 20-60 хвилин, залежно від ступеня забруднення. Якщо потрібно, ви можете використовувати м'яку мочалку. Потім промийте виріб чистою водою та висушіть природним чином; Використовуйте соду. Цей метод можна використовувати, коли чохол дуже забруднений. Змішайте соду з невеликою кількістю води, нанесіть на проблемні ділянки, дайте трохи часу речовині подіяти. Потім потріть чохол м'якою мочалкою, прополощіть у чистій воді та дайте висохнути; Використовуйте лимонну кислоту. Спочатку помийте чохол рідким милом та прополощіть у чистій воді. Нанесіть на вологу поверхню невелику кількість лимонної кислоти. Почистіть м’якою зубною щіткою чохол, не роблячи сильного натиску. Змийте залишки лимонної кислоти проточною водою, коли жовтизна відмиється. Протріть виріб рушником та дайте йому просохнути; Використовуйте ацетон. Якщо на силіконовому чохлі залишилися сліди кулькової ручки, можна легко видалити їх, застосувавши рідину для зняття лаку, таку як ацетон. Проте, варто пам'ятати, що цей спосіб не підходить для виробів з кольорового силікону; Використовуйте зубну пасту. Щоб позбутися жовтизни на чохлі, можна скористатися зубною пастою. Для цього необхідно видавити необхідну кількість пасти на чохол, розподілити її по всій поверхні за допомогою вологої зубної щітки та залишити на 10-15 хвилин, уникнувши висихання пасти. Потім щіткою потрібно протерти виріб, після чого його необхідно промити та висушити. Зубні пасти містять відбілюючі компоненти, що допомагають ефективно видалити жовтизну.

Якщо на гаджеті з'явились подряпини та затертості, то відполірувати екран смартфона або планшета легко, але робити це слід обережно, щоб не пошкодити його. Позбутись подряпин на екрані смартфона можна легко за допомогою зубної пасти.

Акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

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