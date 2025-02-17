Чи буде перехід на літній час у 2025 році: що варто знати українцям

Щорічно наприкінці березня Україна здійснює перехід на літній час, але у 2025 році цей процес буде дещо іншим. Ще в жовтні минулого року країна перевела годинники на зимовий час.

Це мало стати останнім таким переходом, оскільки понад півроку тому Верховна Рада ухвалила рішення зберегти зимовий час постійно, назвавши його єдиним київським часом. Таким чином, депутати підтримали скасування літнього часу, і більше не буде необхідності переводити годинники.

Депутати заявляли, що їхнє рішення було ухвалене з метою покращення здоров'я громадян, оскільки часті зміни часу, як виявилося, негативно впливають на організм. Однак багато українців не погодились із таким кроком і вважали, що краще залишити літній час. Тим не менше, народні обранці не стали прислуховуватись до громадської думки.

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Важливий момент полягає в тому, що Володимир Зеленський не підписав законопроєкт, що передбачає постійне використання зимового часу, і є ймовірність, що цього не станеться. Як повідомляють джерела, близькі до президента, перехід на літній час відбудеться традиційно навесні. Отже, в Україні й надалі переводитимуть годинники двічі на рік.

Коли відбудеться переведення годинників на літній час?

Згідно з традицією, переведення годинників відбудеться в останню неділю березня, тому у 2025 році цей день припадає на 30 число. Того дня потрібно перевести стрілки годинників на годину вперед. Комп’ютери, смартфони та інші пристрої автоматично оновлять час, а ось звичайні годинники доведеться змінювати вручну.

Хоча перехід на літній час відбудеться тільки в кінці березня, лікарі рекомендують готуватися до цього заздалегідь, оскільки зміна часу є стресом для організму. Вони радять за два тижні до переведення годинників поступово лягати спати раніше і прокидатися на 10-20 хвилин раніше. Крім того, корисно більше часу проводити на свіжому повітрі в парках і скверах та уникати використання гаджетів перед сном.

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