Чи матиме можливість студент закінчити навчальний рік у разі мобілізації

Українські студенти, які не дотримуються принципу послідовності в отриманні освіти, можуть втратити право на відстрочку від мобілізації. Це може призвести до призову на військову службу навіть під час навчального процесу.

За інформацією порталу "Юристи.UA", студенти в Україні зазвичай мають право на відстрочку від мобілізації, незалежно від віку. Однак, якщо в довідці з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) зазначено порушення принципу послідовності здобуття освіти, це право анулюється.

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Юрій Айвазян, коментуючи ситуацію, підкреслив, що процес мобілізації не прив'язаний до навчального року. Це означає, що студента, який втратив право на відстрочку, можуть призвати до лав Збройних Сил України (ЗСУ) в будь-який момент, не чекаючи завершення семестру чи навчального року.

Таким чином, студенти, які порушили правила послідовності здобуття освіти, повинні бути готові до можливого призову в армію незалежно від етапу навчання. Це підкреслює важливість дотримання встановлених освітніх норм для збереження права на відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні планують оновити систему бронювання працівників, які мають важливе значення для економіки на тлі мобілізації. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, наразі понад 900 тисяч громадян мають "бронь", і уряд допускає можливість збільшення цього показника.

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