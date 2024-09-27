Будете частим гостем СТО: найбільш ненадійні бензинові авто з пробігом

При виборі автомобіля з пробігом надійність є одним з ключових критеріїв. Щоб допомогти потенційним покупцям уникнути розчарувань, було складено рейтинг найменш надійних бензинових автомобілів віком від 6 до 20 років.

За даними видання What Car, причини ненадійності цих моделей можуть бути різними: від конструктивних недоліків до низької якості матеріалів та складання. Крім того, важливу роль відіграє стиль водіння та умови експлуатації.

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На першому місці за ненадійністю опинився Opel Astra. Ця модель страждає від безліч проблем, серед яких найчастіше згадуються збої кондиціонера та двигуна.

Opel Astra. Джерело: opel-vidi.com.ua Opel Astra. Джерело: opel-vidi.com.ua

Тісно за ним слідує Mercedes-Benz C-Class. Попри преміальний статус, ця модель має проблеми з акумулятором та підвіскою.

Mercedes-Benz C-Class. Джерело: mercedes-benz.ua Mercedes-Benz C-Class. Джерело: mercedes-benz.ua

Антилідери серед японців:

Серед японських брендів також є моделі, які не відрізняються високою надійністю. Так, Nissan Qashqai в бензиновій версії має значно менший ресурс, ніж дизельний варіант. Основні проблеми пов'язані з двигуном та електронікою. Nissan Micra також не порадувала власників надійністю: найчастіше виходять з ладу підвіска та двигун.

Nissan Qashqai. Джерело: nissan-qashqai.infocar.ua Nissan Qashqai. Джерело: nissan-qashqai.infocar.ua

Skoda Octavia в бензиновій модифікації також не відзначилася високою надійністю. Найчастіше проблеми виникають з акумулятором, двигуном, електронікою та підвіскою.

Skoda Octavia. Джерело: skoda-auto.ua Skoda Octavia. Джерело: skoda-auto.ua

Mini Cooper – ще один автомобіль, який не рекомендується до покупки. Попри стильну зовнішність, цей хетчбек має безліч проблем з двигуном та електронікою.

Mini Cooper. Джерело: mestmotor.se Mini Cooper. Джерело: mestmotor.se

Перед покупкою будь-якого автомобіля з пробігом рекомендується ретельно вивчити інформацію про його надійність. Цей рейтинг допоможе вам уникнути помилок і вибрати автомобіль, який прослужить вам довго і без проблем.

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