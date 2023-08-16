Будете голодними: Чому не можна змахувати крихти зі столу руками

Чому не можна скидати крихти хліба зі столу руками

Протягом усієї історії людства, різні забобони та народні повір'я впливали на нашу поведінку у повсякденному житті. Однією з таких прикмет є вірування, що рекомендує не змітати хлібні крихти зі столу долонею.

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Деталі цього повір'я, його походження та можливі наслідки ігнорування описані на сторінках OBOZREVATEL. Ця прикмета має своє коріння у періоді, коли недостача продовольства та голод були розповсюдженими явищами.

Основним джерелом харчування був хліб, який істотно відображав життя того часу. Звідси і походить вислів: "Хліб – голова всьому". В умовах нестачі люди цінували кожну крихту їжі, включаючи хлібні крихти. В період голоду люди були змушені споживати все, що було під рукою, тому викидати навіть найменший шматочок їжі, зокрема, хлібної крихти, вважалося розтратою та неуважністю.

Крім цього, хліб мав особливий символічний зміст для суспільства, його оточували магічними властивостями, і до нього ставилися з особливою шаною: проводили ритуали та обряди, а навіть приносили його в жертву богам.

Повір'я передбачало, що ті, хто регулярно видаляє хлібні крихти, може зазнати нещастя, такі як бідність, голод, зрада, розлучення, самотність та навіть хвороби.

Замість того, щоб використовувати руку або папір, рекомендується зібрати хлібні крихти ганчіркою або тканинною серветкою, а потім подати їх птахам чи домашнім тваринам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зберегти хліб свіжим максимально довго.

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