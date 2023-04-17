Будете здивовані, що не робили так раніше: які страви можна готувати зі смаженим редисом

Редиска – це популярний овоч, який часто використовується у свіжому вигляді в салатах або як смачний доповнювач до страв. Однак, мало хто знає, що редиску також можна смажити, надаючи їй нового, незвичайного смаку та текстури. Особливо цікавої виходить смажена редиска з перцем чилі, яка додає гостроти та пікантності до цього вже самостійно виразного овочу.

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Рецепт салату зі смаженої редиски та перцю чилі

Інгредієнти:

400 г редиски;

10 г перцю чилі;

1 столова ложка соку лимона;

20 г вершкового масла 82,5%;

сіль до смаку.

Основний секрет успіху – правильно підібрати редиску для смаження. Варто вибирати щільний за текстурою та соковитий коренеплід без пустот всередині. Щоб переконатися в цьому, можна розрізати одну редиску і спробувати її на смак.

Редиску помийте, обсушіть паперовим рушником, щоб позбутися зайвої вологи. Відріжте верхівки і нижню частину. Потім поріжте кожну редиску на 4 частини. Перець чилі дрібно поріжте. Можете збільшити або зменшити кількість перцю в залежності від вашого смаку. Якщо свіжого перцю немає, можна використати пластівці сушеного перцю чилі.

На пательні розтопіть вершкове масло та викладіть порізаний редис, додайте порізаний перець чилі та сіль до смаку. Бажано використовувати сіль дрібного помелу, тому що вона швидше тане. Обсмажуйте 2-3 хвилини, помішуючи. В кінці приготування додайте 1 ст. л. лимонного соку. Одразу подавайте до столу.

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