'Будьте готові': екстрасенс назвав дату, коли РФ може завдати масованого ракетного удару по Україні

Російські окупанти можуть завдати нового масованого ракетного удару по Україні вже цього тижня, особливо небезпечною буде одна дата. Не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це заявив екстрасенс та таролог Роман Шептицький, закликавши українців бути готовими. За його словами, найбільша небезпека над Україною нависне у четвер, 8 лютого, росіяни вже підготувалися до атаки. Також він зазначив, що ворог влаштує ескалацію на фронті, зокрема у Донецькій та Луганській областях.

"Не виключено провокаційні дії на кордоні – Сумська та Харківська області. Тиждень пройде під знаком боротьби та оборони", – наголосив Шептицький.

Він додав, що небезпечним буде і 10 лютого, тиждень загалом виявиться неспокійним.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.