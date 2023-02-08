'Будьте готовы': экстрасенс назвал дату, когда РФ может нанести массированный ракетный удар по Украине

Российские оккупанты могут нанести новый массированный ракетный удар по Украине уже на этой неделе, особенно опасной будет одна дата. Игнорировать сигналы воздушной тревоги нельзя.

Об этом заявил экстрасенс и таролог Роман Шептицкий, призвав украинцев быть готовыми. По его словам, наибольшая опасность над Украиной нависнет в четверг, 8 февраля, россияне уже подготовились к атаке. Также он отметил, что враг устроит эскалацию на фронте, в частности в Донецкой и Луганской областях.

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"Не исключены провокационные действия на границе – Сумская и Харьковская области. Неделя пройдет под знаком борьбы и обороны", – подчеркнул Шептицкий.

Он добавил, что опасным будет и 10 февраля, неделя в целом окажется неспокойной.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.