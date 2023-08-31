Боротимуться з втомою та сонливістю: топ-10 чаїв на осінь

З приходом осінніх днів і початком прохолодної погоди, ніщо не може бути кращим, ніж чашка смачного чаю, яка зігріває душу і допомагає впоратися зі сонливістю.

Видання Pixel підібрало для вас 10 сортів чаю, які вразять ваші смакові рецептори та позитивно вплинуть на настрій. Зазначили, що ці види чаю допоможуть впоратися з холодом та сонливістю під час осінніх днів.

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Фруктовий чай: цей сорт – ідеальна суміш ягід, фруктів і квітів, що дарує ароматну та смачну чашку чаю. Він не тільки зігріє вас, а й наситить вітамінами.

Пуер: цей чай має спресоване листя, яке стає кориснішим при повторному заварюванні. Він відмінно підійде для тих, хто шукає щось особливе.

Жасминовий чай: для любителів приємних ароматів – цей сорт просто неймовірний. Справжній ароматний дотик осені.

Ройбуш: якщо ви шукаєте альтернативу звичайному чаю, ройбуш збадьорить вас і додасть енергії.

Мате: чудовий вибір для тих, хто шукає відчуття тепла під час холодів. Ідеально підходить для осінніх ранків.

Ханібуш: для тих, хто хоче спробувати щось нове. Цей чай приготовлений із бобів південноафриканської рослини й має особливий смак.

Чай з бутонами троянд: якщо хочете вразити і себе, і гостей – обирайте цей сорт. Він не лише смачний, але і красивий.

Улун: чудовий вибір для церемоніального пиття чаю. Завдяки ніжному смаку він допоможе розслабитися і насолодитися моментом.

Іван-чай: крім смакових переваг, цей чай корисний для здоров'я. Він допоможе зміцнити імунітет в холодний період.

Кудін: цей чай має тисячолітню китайську історію.

Нагадаємо, ми вже писали про способи використання чайної заварки.

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