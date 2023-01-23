Купатимуться в грошах: чотири знаки зодіаку за східним гороскопом чекає нечуваний успіх

Рік Чорного Водяного Кролика стане часом успіху для чотирьох уродженців зодіакального кола – їхні прибутки зростуть так, що відкриються нові можливості та горизонти. Вони зможуть побалувати себе дорогими покупками та більше подорожувати.

За словами астрологів, пощастить Кабанам, Собакам, Драконам та Коням. Удача ходитиме за ними по п'ятах.

Кабан

Кабани 2023 року зроблять справжній кар'єрний ривок – вони генеруватимуть безліч геніальних ідей, що не залишиться непоміченим. Старання уродженців знаку оцінить керівництво, яке дасть і посаду вищу, і зарплату суттєво збільшить. Також Кабани можуть зайнятися навчанням інших, що почне їм давати додатковий дохід.

Собака

Собаки заведуть нові знайомства у професійній сфері – у них з'явиться дуже впливовий покровитель, який допоможе з просуванням кар'єрними сходами. Уродженці знаку будуть багато часу проводити у відрядженнях, вивчати нове та знаходити спільну мову з різними людьми. Це принесе їм великі гроші.

Дракон

Уродженцям цього знаку зодіаку зроблять привабливу пропозицію по роботі – і якщо вони не побояться ризикнути, то це рішення суттєво змінить їхнє життя на краще. Дракони зможуть забути про всі проблеми, оскільки гроші самі почнуть йти до них у руки. Їм потрібно використовувати усі можливості, які дарує доля, – таке буває рідко.

Кінь

Уродженці цього знаку зодіаку звикли багато працювати, але 2023 викине їх із зони комфорту і змусить рухатися до того успіху, про який мріяли, проте несподіваними шляхами. Коні змінять сферу своєї діяльності, і справи підуть так добре, що до кінця року вони зможуть накопичити пристойний статок і зробити дорогу покупку.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.