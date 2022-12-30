Будуть на краю прірви: два знаки зодіаку чекають великі розчарування в 2023 році

Рік Чорного Кролика не принесе хороших новин двом уродженцям зодіакального кола – на них чекають погані новини та безліч розчарувань. Вони можуть втратити гроші та зіпсувати стосунки з близькими людьми, які були для них на першому місці.

За словами астрологів, на краю прірви опиняться Діви та Терези. Вони можуть впасти в депресію, вибратися з якої буде дуже важко.

Діва

Уродженці цього знаку зодіаку можуть втратити близьку людину, але йдеться не про смерть. Діви можуть дізнатися, що їх зрадила друга половинка чи близький друг, і це стане для них потрясінням. Вони зрозуміють, що не знають, як жити далі, адже всі їхні плани на майбутнє зруйновані. Дівам потрібно взяти себе в руки і прийняти істину, що в розриві стосунків винні обидва партнери.

Терези

На Терезів також чекають великі розчарувань у коханні, але винні вони самі. Уродженці знаку дуже захопилися кар'єрою та розвагами з друзями і зовсім забули про другу половинку. Обранець або обраниця Терезів в один момент може повідомити їм новину про розлучення, і вони не знатимуть, що робити далі. Додадуть проблем фінансові труднощі, причиною яких стане одна помилка.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.