Радуватимуть вас наступного сезону: як правильно збирати та зберігати насіння кабачків

Збереження насіння кабачків є важливим процесом, оскільки це дасть можливість повторити врожай улюбленого сорту овочів наступного сезону. Крім цього, сушка та правильне зберігання насіння допоможе зберегти сортову чистоту кабачків.

UAportal розповість, як правильно сушити та зберігати насіння кабачків. Зокрема, вам потрібно виконати наступні кроки:

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Вибір зрілих кабачків:

Почніть з вибору здорових і дозрілих кабачків для збору насіння. Оберіть кабачки, які мають найкращий вигляд і відповідають сорту, який вас цікавить.

Відокремлення насіння від м'якоті:

Розріжте кабачки навпіл або на кілька частин і використовуйте ложку для того, аби зібрати насіння. Важливо відокремити насіння від м’якоті. Для очищення насіння можна помістити їх у миску з водою і залишити там на деякий час, щоб вони позбулися залишків м’якоті та слизу.

Сушіння насіння:

Вам потрібно висушити насіння перед зберіганням, щоб уникнути плісняви та гнилі. Покладіть насіння на одному шарі паперу на сухому і повітряному місці. Насіння повинні повністю висохнути протягом 1-2 тижнів. Регулярно перемішуйте їх, щоб забезпечити рівномірну сушку.

Зберігання насіння:

Насіння краще зберігати в прохолодному місці. Ідеальною опцією будуть паперові або текстильні пакети, які дозволяють проходити повітрю, щоб уникнути конденсації. Не забудьте позначити пакети інформацією про сорт і рік збору.

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