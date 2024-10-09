Будуть штрафувати: яку вимогу ТЦК повинні виконати 17-річні юнаки

В Україні юнаки, які досягли 17-річного віку, повинні стати на первинний військовий облік, тобто на облік призовників. За невиконання даної вимоги їм загрожують штрафні санкції.

Про це в інтерв'ю Главреду повідомив керівник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало.

"Юнаки віком від 17 років до настання призовного віку приписуються до призовної ділянки, яка працює у всіх районних ТЦК. Переважно у всіх навчальних закладах беруть списки цих юнаків – від листопада до грудня проводиться основна приписка згідно з затвердженими графіками", – зазначив він.

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Монукало розповів, що юнаки у віці 17 років проходять військово-лікарську комісію (ВЛК). Після цього їм видають приписне свідоцтво, а їхні дані вносяться до реєстру "Оберіг".

"Це перша стадія до підготовки призовника, яким він є від 18 до 25 років, який раніше підлягав призову на строкову службу, але її призупинили у зв'язку з запровадженням воєнного стану. Після 25 років ці юнаки автоматично подаються на облік військовозобов'язаних", – роз'яснив представник ТЦК.

Монукало наголошує, що якщо юнак з об'єктивних причин не зареєструвався на призовній дільниці та не пройшов військово-лікарську комісію, то протягом року можливе додавання до обліку. Проте, якщо ігнорувати ці процедури, це буде вважатися порушенням правил військового обліку і може призвести до накладення штрафу.

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