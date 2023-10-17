Будуть створювати лише незручності: названо топ-4 непрактичних рішень в оформленні інтер‘єру

Часто у гонитві за модними тенденціями ми забуваємо про власний комфорт та практичність. Деколи речі, які зараз є модними в подальшому втратять не лише свою актуальність, але й будуть приносити постійні незручності своїм власникам.

Про це пише Радіотрек.

Дзеркала з підсвічуванням

Хоча це може виглядати красиво і створювати своєрідне джерело світла, дзеркала з підсвічуванням, розташовані вздовж стіни, можуть підкреслити нерівності поверхні. Наприклад, на пофарбованій або зашпакльованій стіні ви побачите всі недосконалості.

Ще одним недоліком є те, що це підсвічування в основному декоративне і не може служити основним джерелом світла. Встановлювати дзеркало з підсвічуванням доцільно тільки на ідеально рівну поверхню, наприклад, на гладкий керамограніт або, навпаки, на рельєфну стіну.

Стільці з тканинною оббивкою

Якщо вони виготовлені з матеріалів низької якості, то можуть швидко забруднюватися і важко очищатись. Навіть якщо виробник зазначає, що тканину можна прати, існує ймовірність того, що з часом ваші меблі втратять привабливість. У цьому випадку стільці з екошкіри, дерева або пластику є більш надійними варіантами.

Вбудований холодильник

Один із очевидних недоліків полягає в тому, що вбудовані холодильники зазвичай мають обмежену вмістимість через технічні обмеження. Морозильні та холодильні камери вбудованої техніки зазвичай менше, ніж у окремостоячих моделях. Якщо у вас велика родина, місця в вбудованому холодильнику може виявитися недостатньо.

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Дивани та крісла з низькою спинкою

Вони можуть виглядати чудово, але бути дуже незручними для сидіння. Для комфортного сидіння спинка повинна закінчуватися на рівні плечей. Деякі люди люблять ще вищу спинку, щоб можна було покласти голову. Моделі з низькою спинкою не призначені для цього. Вони ідеально підходять лише як декоративний елемент дизайну, який може візуально збільшити висоту стелі.

Таким чином, важливо обирати модні рішення, які поєднують в собі стиль і комфорт для забезпечення задоволення від вашого інтер'єру.

Нагадаємо, ми вже писали, які три речі роблять інтер‘єр немодним.

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