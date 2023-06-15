Будуть цвісти пишно: як правильно доглядати за ліліями

Лілія – надзвичайно красива квітка, яка прикрасить будь-який сад. Це не дуже вибаглива рослина, але правильного догляду потребує. Як зробити ваш сад чарівнішим за допомогою лілій підкаже UaPortal.

Вибір добрива

Добрива можна вносити:

– перед початком бутонізації

– під час цвітіння

– на етапі завершення цвітіння.

Тип ґрунту

Грунт, у якому росте квітка впливає на її розвиток.

Суглинний тип

Перед висаджуванням квітки у даний тип грунту введіть органічне добриво, наприклад, гній та додайте торф чи пісок і добре розпушіть ґрунт.

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Піщаний/ вапняний тип

До них потрібно додавати велику кількість органічних добрив та перекопати грядку перед висаджуванням.

Торф'яний тип

Потребує внесення мінімум двох відер глини та чотирьох відер піску. Після цього можна висаджувати лілії.

Підживлення

Влітку, перед появою бутонів, додайте під корінь аміачну селітру, розведену у воді. Також можна додати калімагнезію, розведену у пропорції 15 г на 10 л води.

Останнє підживлення сульфат калієм та суперфосфатом вносять в кінці серпня – на початку вересня.

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