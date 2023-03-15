'Будуть тяжкі бої': астролог дав прогноз, коли чекати кульмінації війни в Україні

На Україну чекає важкий період, як на фронті, так і в економіці, проте руйнівного аспекту в прогнозі для країни більше немає. ЗСУ у 2023 році зможуть звільнити від ворога низку територій.

Про це заявив астролог Дмитро Уранус. За його словами, у 2022 році транзитний Сатурн перебував у поєднанні з Місяцем карти України, що передбачало велику небезпеку для народу та зменшення територій країни. 7 березня 2023 року Сатурн вийшов із Водолія і перейшов до Риб, що вказує на закінчення цього важкого періоду.

"Доведеться приймати важкі рішення, зазнавати втрат в армії. Будуть економічні проблеми та ще невеликі втрати в територіях. Але цей аспект не смертельний, ні для влади, ні для держави... Зараз у прогресивній та дирекційній карті спостерігається гармонійний захисний аспект від Сонця до Сатурна. Він захищає нашу країну від захоплення та знищення. Цей аспект до весни наступного року головний і найсильніший", – наголосив він.

Уранус додав, що кульмінація війни в Україні буде у червні-липні 2023 року – у цей час можливі найважчі бої, штурм ворожих позицій, великі втрати як противника, так і України. Київ отримає велику військову допомогу, яка дозволить деокупувати території.

"Цікаво відзначити, що і опозиція транзитного Сатурна до Сонця, і гармонійний прогресивний аспект від Сонця до Сатурна карти України, розпадуться одночасно у другій половині лютого 2024 року! Аспект загрози, і аспект захисту перестануть працювати одночасно! У цей же час до лютого 2024 року року, розпадеться аспект прогресивного Меркурія у поєднанні з Марсом, який вказує на найактивнішу фазу бойових дій. Може, до весни 2024 року і буде якась розв'язка у цій війні?" - підсумував астролог.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.