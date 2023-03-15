'Будут тяжелейшие бои': астролог дал прогноз, когда ждать кульминации войны в Украине

Украину ждет тяжелый период, как на фронте, так и в экономике, однако разрушительного аспекта в прогнозе для страны больше нет. ВСУ в 2023 году смогут освободить от врага ряд территорий.

Об этом заявил астролог Дмитрий Уранус. По его словам, в 2022 году транзитный Сатурн находился в соединении с Луной карты Украины, что предсказывало большую опасность для народа и уменьшение территорий страны. 7 марта 2023 года Сатурн вышел из Водолея и перешел в Рыбы, что указывает на окончание этого тяжелого периода.

"Придется принимать трудные решения, терпеть потери в армии. Будут экономические проблемы и еще небольшие потери в территориях. Но данный аспект не смертельный, ни для власти, ни для государства… Сейчас в прогрессивной и дирекционной карте наблюдается гармоничный защитный аспект от Солнца к Сатурну. Он защищает нашу страну от захвата и уничтожения. Этот аспект до весны следующего года главный и самый сильный", – подчеркнул он.

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Уранус добавил, что кульминация войны в Украине будет в июне-июле 2023 года – в это время возможны тяжелейшие бои, штурм вражеских позиций, большие потери как у противника, так и у Украины. Киев получит большую военную помощь, которая позволит деоккупировать территории.

"Интересно отметить, что и оппозиция транзитного Сатурна к Солнцу, и гармоничный прогрессивный аспект от Солнца к Сатурну карты Украины, распадутся одновременно во второй половине февраля 2024 года! Аспект угрозы, и аспект защиты перестанут работать одновременно! В это же время, к февралю 2024 года, распадется аспект прогрессивного Меркурия в соединении с Марсом, который указывает на самую активную фазу боевых действий. Может к весне 2024 и будет какая-то развязка в этой войне?" – подытожил астролог.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.