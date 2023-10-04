Швидка та смачна закуска на вечерю: Як приготувати картопляне пюре в клярі

Картопля є одним з основних овочів, який широко використовується в українській кухні, і не без причини. Цей продукт є основою раціону, на рівні з хлібом, і відомий своєю універсальністю.

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Картоплю можна готувати різними способами: запікати, варити, смажити, додавати до фаршу та тіста. Це невибагливий продукт, який не так легко зіпсувати. Страва з запеченої картоплі в кукурудзяному крохмалі надасть цьому овочу новий смак і текстуру. Рецептом поділились на сайті znaj.ua.

Інгредієнти:

Картопля - 500 грамів; Сіль - за смаком; Паприка - 1 чайна ложка; Чорний перець - за смаком; Кукурудзяний крохмаль - 2 столові ложки; Яйце - 1 штука.

Почнемо з підготовки картоплі. Її слід очистити та нарізати невеликими шматками. Одну картоплину можна розрізати навпіл, а потім ці шматочки нарізати на декілька шматочків.

Порізану картоплю викладіть в каструлю, залийте водою та поставте варитися до готовності, з урахуванням того, щоб картопля не розварилася. У той час як картопля вариться, збийте одне яйце з сіллю та перцем, а також додайте до нього зелень та паприку.

Коли картопля буде готовою, зцідіть її від зайвої вологи і розімніть виделкою до досягнення бажаної консистенції. Потім в суміш додайте паприку, сіль та перець. Після цього додайте дві столові ложки кукурудзяного крохмалю та добре перемішайте. Зелень також можна додати до картоплі. Тісто буде досить щільним, і його можна сформувати в довгу качалку та нарізати на шматочки за допомогою ножа.

Ці шматочки потрібно обваляти в яйцях та паніровочних сухарях, а потім викласти на розігріту сковорідку з олією. Після приготування витягніть їх із сковороди та відцідіть на серветці, щоб забрати надмірну олію.

В результаті ви отримаєте надзвичайно смачну та хрустку картоплю у паніровці, яка стане чудовою альтернативою звичайному способу готування картоплі.

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