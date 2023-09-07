Швидка випічка до ранкової кави: Як приготувати бісквітний десерт за 9 хвилин

Цей рецепт ідеальний для сніданку і може бути поданий з варенням або будь-яким іншим варіантом на ваш вибір. Також його можна зберігати в холодильнику протягом 4 днів.

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За даним рецептом, яким поділились на сайті Cucchiaio ви отримаєте смачний торт з невеликою кількістю вершкового масла і дуже приємною консистенцією.

Інгредієнти:

240 г борошна;

150 г цукрового піску;

50 г вершкового масла;

1 пакетик розпушувача;

1 стручок ванілі;

2 яйця;

180 г незбираного молока;

Цукрова пудра.

Приготування:

Почніть з просіювання борошна разом з розпушувачем і додайте цукор. Розріжте стручок ванілі, видаліть насіння ножем для очищення овочів і додайте їх в молоко; перемішайте. Потім збийте яйця і додайте молоко з ваніллю. У каструлі розтопіть вершкове масло, намагаючись не підвищувати температуру. Дайте йому охолонути, а потім додайте його в молочно-яєчну суміш. Тепер поступово додайте отриману суміш з молока і вершкового масла до борошна і цукру. Перемішуйте, звертаючи увагу на грудочки, але не перестарайтеся. Змастіть дном і краями форму діаметром 22 см маслом, і, як варіант, посипте її борошном, щоб тісто не прилипло під час приготування. Вилийте тісто і рівномірно розподіліть його по формі. Випікайте пиріг вже розігрітій духовці при температурі 170° градусів протягом 40 хвилин. Дістаньте десерт "Дев'ять хвилин" з духовки щонайменше за годину до того, як розрізати його на порції. Посипте цукровою пудрою і подавайте. Насолоджуйтеся!

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