Швидкі заготовки холодних напоїв: Як зробити сироп для лимонаду всього з двох інгредієнтів
Редакція українського кулінарного сайту Shuba поділилася простим рецептом домашнього сиропу, який можна використовувати для приготування лимонаду, холодного чаю або коктейлів. Цей сироп легко зробити вдома, а його тривалість зберігання становить до місяця, якщо зберігати його у стерилізованому посуді.
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Інгредієнти:
- 1 склянка води
- 1,5 склянки цукру
Інструкція:
- В глибокій посудині змішайте воду і цукор;
- Поставте посудину на середній вогонь і доведіть суміш до кипіння. Після цього зменште вогонь і тримайте на повільному вогні ще 2-3 хвилини, доки цукор повністю розчиниться;
- Зніміть посудину з вогню і залиште сироп остигати до кімнатної температури;
- Перелийте охолоджений сироп у скляну банку або пляшку з щільною кришкою;
- Зберігайте сироп у холодильнику.
Тепер у вас є домашній сироп, готовий до використання у вашому улюбленому напої. Насолоджуйтеся його свіжістю та смаком!
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