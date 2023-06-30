Швидкі заготовки холодних напоїв: Як зробити сироп для лимонаду всього з двох інгредієнтів

Як зробити сироп для лимонаду з цукру та води

Редакція українського кулінарного сайту Shuba поділилася простим рецептом домашнього сиропу, який можна використовувати для приготування лимонаду, холодного чаю або коктейлів. Цей сироп легко зробити вдома, а його тривалість зберігання становить до місяця, якщо зберігати його у стерилізованому посуді.

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Інгредієнти:

1 склянка води

1,5 склянки цукру

Інструкція:

В глибокій посудині змішайте воду і цукор; Поставте посудину на середній вогонь і доведіть суміш до кипіння. Після цього зменште вогонь і тримайте на повільному вогні ще 2-3 хвилини, доки цукор повністю розчиниться; Зніміть посудину з вогню і залиште сироп остигати до кімнатної температури; Перелийте охолоджений сироп у скляну банку або пляшку з щільною кришкою; Зберігайте сироп у холодильнику.

Тепер у вас є домашній сироп, готовий до використання у вашому улюбленому напої. Насолоджуйтеся його свіжістю та смаком!

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