Быстрые заготовки холодных напитков: Как сделать сироп для лимонада всего из двух ингредиентов
Редакция кулинарного сайта Shuba поделилась простым рецептом домашнего сиропа, который можно использовать для приготовления лимонада, холодного чая или коктейлей. Этот сироп легко сделать дома, а его продолжительность хранения составляет до месяца, если хранить его в стерилизованной посуде.
Читайте также: Как приготовить освежающий и тонизирующий лимонад из базилика
Ингредиенты:
- 1 стакан воды
- 1,5 стакана сахара
Инструкция:
- В глубоком сосуде смешайте воду и сахар;
- Поставьте сосуд на средний огонь и доведите смесь до кипения. После этого убавьте огонь и держите на медленном огне еще 2-3 минуты, пока сахар полностью растворится;
- Снимите сосуд с огня и оставьте сироп остывать до комнатной температуры;
- Перелейте охлажденный сироп в стеклянную банку или бутылку с плотной крышкой;
- Храните в холодильнике сироп.
Теперь у вас есть домашний сироп, готовый к использованию в вашем любимом напитке. Наслаждайтесь его свежестью и вкусом!
Летний сезон уже наступил, а вместе с ним пришла пора для прохладительных напитков. Если вы любите кофе, то у нас есть простой и быстрый рецепт, который поможет вам насладиться вкусным холодным кофейным напитком со сгущенкой и льдом.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!