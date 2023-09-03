Швидка вечеря по-азійськи: рецепт фунчози з овочами від Євгена Клопотенка

Цю смачну та просту страву приготує навіть новачок.

Інгредієнти:

150 г фунчози

200 г замороженої овочевої суміші

2 ст. л. рослинної олії

1 ч. л. кунжутної олії

50 мл соєвого соусу

½ ч. л. кунжуту для подачі

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Спосіб приготування:

1. Фунчозу залийте окропом та залиште запарюватися на 10 хв. Потім відцідіть її на друшляк.

2. У сковорідці обсмажте заморожену овочеву суміш. До овочів додайте фунчозу, рослинну олію, кунжутну олію, соєвий соус, перемішайте та смажте ще 3 хв.

3. Перед подачею прикрасьте кунжутом.

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