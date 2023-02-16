Колишня дружина путіна терміново продає квартири в Іспанії: ЗМІ назвали причину

Колишня дружина володимира путіна Людмила Очеретна разом зі своїм чоловіком Артуром Очеретним продають нерухомість в Іспанії через побоювання потрапити під санкції ЄС. Про це пише The Moscow Times посилаючись на портал El Confidencial.

Пишуть про 2 квартири площею 229 і 405 квадратних метрів в елітному житловому комплексі Lomas del Rey, що розташовані в курортному місті Марбелья на півдні Іспанії. Офіційно їх придбав Артур Очеретний у 2011 та 2014 році незадовго до одруження. Загальна вартість – 2,2 млн євро. Проте розслідувачі вважають, що для цієї угоди він міг скористатися грошима дружини.

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Очеретний працює керівником московської НКО "Центр розвитку міжособистісних комунікацій" і вартість придбаної нерухомості набагато перевищує відомі джерела доходу чоловіка. Крім цього він має іншу власність на мільйони євро у Франції та Швейцарії. Для оплати елітних квартир у Марбельї він одержав іпотеку в одному з іспанських банків.

Колишня дружина путіна не декларувала високі доходи чи активи, а після розлучення вся спільно нажита нерухомість залишилася за президентом. Однак потім її багатство почало швидко зростати.

Попри те, що Очеретні не потрапили під санкції ЄС, це може змінитись, оскільки цього домагаються уряд України, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального та низка інших організацій. Колишня дружина путіна та її дорослі діти також перебувають у чорних списках Великобританії. Якщо Брюссель наслідуватиме цей приклад, подружжя Очеретних залишиться без квартир та решти європейського майна, оскільки санкції передбачають арешт усіх активів.

Тим часом Deutsche Welle звернулося до міністерства внутрішніх справ Іспанії, щоб з'ясувати, чи мають Очеретні посвідку на проживання в країні, оскільки купівля нерухомості вартістю понад 500 тисяч євро дає іноземцям таке право. Представник МВС відповів, що ця інформація належить до розряду персональних даних та розголошенню не підлягає.

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