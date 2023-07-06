Бюджетна закуска, яку можна використати як заправку для салату: Як приготувати буряк з часником по-грецьки

Якщо при згадці слова "буряк" ви зразу думаєте про український борщ, то ось для вас ще один цікавий рецепт. Закуска з буряка та часнику – ароматна страва в грецькому стилі, яку можна використовувати як заправку для різних салатів.

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Цей рецепт дозволяє приготувати страву, яку можна зберігати довгий час, і не потрібно постійно проводити час на кухні, коли вона знадобиться. Якщо вам подобається більш пікантний смак, додайте до закуски більше спецій. Перець надасть їй гостроти, а ароматні трави зроблять смак більш насиченим.

Як приготувати буряк з часником в грецькому стилі

Інгредієнти на 4 порції:

2-3 шт. буряка;

2 зубчики часнику;

3 ст. л. оливкової олії;

50 мл винного оцту;

1 ч. л. солі.

Спосіб приготування:

Добре помийте буряки. Відваріть їх до готовності: буряки варіть близько 45-60 хвилин. Коли буряки охолонуть, очистіть їх; Наріжте буряки на скибочки товщиною 1 см. Покладіть їх щільними шарами в чисту суху банку, чергуючи з подрібненим часником. Залиште 1-2 см вільного місця до краю банки; Розчиніть сіль у склянці води і налийте її до банки на дві третини. Додайте винний оцет та оливкову олію. Якщо залишиться простір, заповніть його буряком; Щільно закрийте кришкою та відправте в холодильник на 2-3 дні.

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