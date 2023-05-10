Бюджетно та швидко: рецепт вафельного рулету з желе та кокосовим кремом

Якщо хочете приготувати смакоту для всієї сім’ї, але у вас обмежений бюджет та обмаль часу, пропонуємо вам приготувати смачний вафельний рулет з кокосовим кремом та желе.

Інгредієнти:

– вафлі квадратні – 4 листи;

– желе – 2 пачки.

Для крему:

– крекер коричневий – 1 пачка;

– вода – 500 мл;

– какао – 50 г;

– цукор – 200 г.

Для кокосового крему:

– кокосова стружка – 100 г;

– молоко кип'ячене – 100-120 мл;

– цукрова пудра – 100 г;

– вершкове масло – 300 г.

Спосіб приготування:

1. Приготуйте желе, розвівши його у 300 мл води – воно набуде пружнішої консистенції. Розлийте желе по формам та відправте до холодильника.

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2. Далі приготуйте кокосовий крем. Нагрійте молоко та налийте його до кокосової стружки. Залиште набухати та охолодіть. Збийте масло з цукровою пудрою, додайте туди стружку та перемішайте.

3. Далі приготуйте шоколадний крем. Налийте воду в посуд із товстим дном, додайте цукор і какао, помішуючи доведіть до кипіння.

4. Додайте подрібнений крекер та перемішайте. Нанесіть на вафлі, залишаючи сантиметр по краях.

5. Дайте крему охолонути та викладіть зверху кокосовий крем. Потім на край викладіть смужкою желе та загорніть в рулет. Промокніть гарячою водою незмащений край вафель.

6. Відправте на дві години до холодильника.

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