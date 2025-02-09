Частина медиків втратить можливість бронювання від мобілізації: про що йдеться

Міністерство охорони здоров’я спільно з Міністерством оборони та Медичними силами ЗСУ розробляють механізм розбронювання медичних працівників для забезпечення потреб Збройних сил України. Це рішення має збалансувати необхідність медичного персоналу як на фронті, так і в цивільних закладах охорони здоров’я.

Обговорення механізму розбронювання

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, заступник міністра оборони Сергій Мельник та командувач Медичних сил ЗСУ Анатолій Казмірчук обговорили процес залучення цивільних медиків до роботи у військових структурах. Про це повідомляє МОЗ.

Нещодавно уряд ухвалив рішення про стовідсоткове бронювання медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, установ громадського здоров’я, центрів крові та інших ключових медичних установ, де вони працюють на основному місці роботи.

Водночас, щоб покрити потреби ЗСУ у кваліфікованих спеціалістах, буде впроваджено механізм вибіркового розбронювання окремих медичних працівників.

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Баланс між цивільною медициною та потребами фронту

За словами Віктора Ляшка, понад 75% поранених військових проходять лікування в цивільних лікарнях, тому важливо зберегти стабільну роботу медичної системи. Водночас потреби армії у медиках залишаються високими, тому МОЗ координує свої дії з Міноборони та Командуванням Медичних сил ЗСУ.

"Рішення про розбронювання ухвалюватимуть з урахуванням реальних потреб у спеціалістах того чи іншого профілю. Важливо зберігати баланс, щоб ефективно функціонувала як цивільна, так і військова медицина," — зазначив міністр.

Як працюватиме механізм розбронювання

Процес розбронювання відбуватиметься за запитом від Міноборони та Медичних сил ЗСУ, які визначатимуть необхідні спеціальності.

Далі МОЗ у співпраці з департаментами охорони здоров’я проводитиме консультації та формуватиме списки медичних працівників, яких можна мобілізувати без шкоди для цивільної медицини.

Подання на розбронювання здійснюватимуть керівники медзакладів через Портал "Дія", згідно з чинним порядком бронювання військовозобов’язаних.

Після розбронювання фахівці проходитимуть мобілізацію та отримуватимуть призначення на медичні посади у військових підрозділах.

"Контракти для мобілізованих медиків укладатимуться строком на один рік," — додав Віктор Ляшко.

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