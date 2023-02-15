Частина пенсіонерів може залишитися без виплат: Мінфін анонсував перевірки

У Міністерстві фінансів анонсували перевірки пенсіонерів в Україні. Зокрема, у відомстві анонсували проєкт наказу "Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання".

Йдеться про поетапну перевірку. Проєкт оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Згідно з даними проєкту, перевірку проведуть за наступними етапами:

Дотримання вимог обміну інформацією щодо персональних даних пенсіонерів (валідація). Автентичності персональних даних про пенсіонерів. Правомірності надання пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання.

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Зазначається, що перевірятимуть інформацію від Пенсійного фонду України та дані суб’єктів надання інформації щодо кожного реципієнта та/або його законного представника, а саме:

смерті реципієнта та/або його законного представника згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

групи інвалідності реципієнта, категорії його інвалідності, термін, на який встановлюється інвалідність згідно з даними централізованого банку даних з проблем інвалідності.

постійне проживання реципієнта за кордоном або рішення залишитися на постійне проживання за кордоном або повернення на проживання в Україні згідно з даними Єдиного державного демографічного реєстру.

Якщо під час перевірки будуть виявлені порушення з боку пенсіонера, то виплати можуть припинити або доведеться повертати переплату.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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